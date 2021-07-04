Словенский гонщик команды Team Jumbo-Visma Примож Роглич объявил о сходе с престижной веломногодневки «Тур де Франс». Он получил травму на третьем этапе и не выйдет на старт девятого отрезка гонки.

«Мы вместе приняли это решение, в таком состоянии нет смысла продолжать гонки. Сейчас лучше восстановиться и сконцентрироваться на новых задачах. Очень расстроен досрочным окончанием «Тура», но нужно принять это, как есть. С оптимизмом смотрю в будущее.

Сразу после падения на третьем этапе я и не думал, что это станет причиной схода с дистанции. Никогда не заглядывал так наперед. Но через пару дней понял, что в восстановлении нет никакого прогресса.

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И хотя я неожиданно для себя показал хорошее время в разделке, состояние все равно стремительно ухудшалось. Длинные и изнурительные этапы берут свое. Так что теперь сконцентрируюсь на здоровье», – заявил Роглич в комментарии для пресс-службы Team Jumbo-Visma.

31-летний словенец занял второе итоговое место на «Тур де Франс»-2020 и после шести этапов шел 10-м в генеральной классификации этого сезона.

В индивидуальной разделке четыре дня назад Примож финишировал седьмым и по итогам восьмого отрезка дистанции занимал 51-ю позицию в общем зачете.

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