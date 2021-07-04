Велогонщик из Австралии Бен О'Коннор показал лучшее время на девятом этапе «Тур де Франс». Представитель команды AG2R Citroen Team преодолел этап Клюз – Тинь протяженностью 144,9 км за 4 часа 26 минуты 43 секунды.

Второе место занял итальянец Маттиа Каттанео из Deceuninck Quick Step, проиграв 5 минут и 7 секунд. Замкнул тройку лучших его соотечественник Сонни Колбрелли из Bahrain Victorious.

В генеральной классификации лидирует Тадей Погачар – 34 часа 11 минут 10 секунд. Вторым идет О'Коннор, третьим – Ригоберто Уран из Колумбии.

10-й этап протяженностью 190,7 км пройдет 6 июля по маршруту Альбервиль – Валанс.

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