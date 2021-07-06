В 2018 году Фрум проехал последний «Тур де Франс» в карьере и взобрался на третье место в генеральной классификации. Он расстроился результату, ведь выиграл три последние многодневки (2015, 2016 и 2017). Плюс его целью оставалась пятая победа на «большой петле», чтобы сравняться с рекордсменами Жаком Анкетилем, Эдди Мерксом, Бернаром Ино и Мигелем Индурайном. Крис имел в запасе достаточно времени, чтобы идеально подготовиться к многодневке и вырвать рекордный триумф. Однако следующий «Тур» случился в его карьере только спустя три года.

Сложности начались еще до «Тур де Франс»-2018. Фрум мог вообще не участвовать в Гранд-туре: Международный союз велосипедистов раскрыл «неблагоприятный результат анализов» британца, в котором уровень сальбутамола – компонента лекарства от астмы – был превышен в два раза (ВАДА разрешает 1000 нг/мл). Препарат раскрывает бронхи и стимулирует работу легких – появляется ощущение второго дыхания: сальбутамол улучшает выносливость.

Крис Фрум Фото: Getty Images

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Тест взяли на «Вуэльте»-2017, которую Крис выиграл сразу в трех классификациях (во всех, кроме горной). Хет-трик подозрительно совпал с применением допинга, но у Фрума нашлось оправдание. «Моя астма обострилась на «Вуэльте», поэтому я последовал совету врача команды и увеличил прием сальбутамола. Я приложил максимум усилий, чтобы не использовать дозу, превышающую допустимую», – объяснял гонщик.

Разбирательство шло около полугода и закончилось в июле 2018-го. Фрум предоставил достаточно доказательств невиновности, плюс помогли новые правила ВАДА. По ним уровень запрещенных веществ компенсируется обезвоживанием, которое сопровождает спортсменов на крупных стартах. Поэтому официальная доза сальбутамола составила не 2000 нг/мл, а всего 1429, что не так сильно превышает допустимую норму. В итоге британец сохранил результаты «Вуэльты» и отправился на «Тур де Франс». «Рад, что дело закрыто. Не сомневался в исходе, потому что всегда знал, что ничего плохого не сделал», – радовался Фрум.

Перед «большой петлей» Фрум размялся на «Джиро д’Италия»-2018. Он впервые в карьере покорил итальянскую многодневку и забрал недостающую победу. Крис стал седьмым велогонщиком, победившим на всех Гранд-турах и третьим, сделавшим это за год. Он был в отличной форме и шел на «Тур де Франс» только за победой, но уступил первое место партнеру по команде Герайнту Томасу.

После «Тура» Крис исчез с крупных стартов. В 2019-м отказался защищать победу на «Джиро», чтобы сосредоточиться на подготовке к «большой петле». Однако меньше чем за месяц до старта он впечатался в стену на тренировке и сломал правую бедренную кость, локоть и несколько ребер. Менеджер команды Дэвид Брэйлсфорд сообщил, что Крис снял руки с руля, чтобы почесать нос, и вдруг велосипед порывом ветра понесло с дороги. Повреждения оказались настолько серьезными, что Фрум несколько дней лежал в реанимации.

«Ему была сделана операция по восстановлению бедра и локтя. Сломаны ребра, немного повреждены внутренние органы, поэтому он остается в реанимации на несколько дней. За ним очень хорошо ухаживают. Наш врач и его жена находятся с ним в больнице», – поделился Брэйлсфорд. Для британца закончился не только «Тур де Франс», но и весь сезон: тренировки на шоссе возобновились только в конце сентября. Амбиции Фрума переместились на 2020-й.

Из-за пандемии Гранд-тур перенесли с привычного июля на конец августа-сентябрь. Но даже увеличенное время для набора формы и восстановления не позволили Фруму залететь в пелотон. INEOS – команда британца – побоялась делать ставку на покалеченного ветерана, к тому же в команде блистал 22-летний Эган Берналь – триумфатор многодневки в 2019-м. Колумбиец и стал единственным капитаном на многодневке.

В итоге янгстер провалил «Тур»: из-за проблем со здоровьем сошел после 16-го дня, идя на 16-м месте в тотале с проигрышем лидеру в 19 минут. «Мы приняли это решение, исходя из интересов Эгана. Он – настоящий чемпион, который любит гоняться, но он также молодой гонщик. У Эгана впереди много Гранд-туров. На данный момент мы считаем, что для него разумнее прекратить гонку», – рассказал менеджер.

Фруму предоставили роль лидера на «Вуэльте». В испанской многодневке Крис пришвартовался в генеральной классификации аж на 98-й позиции с 3-часовым отставанием от лидера. Однако все равно получил награду победителя – правда, за 2011 год. Победителя «Вуэльты»-2011 Хуана Хосе Кобо дисквалифицировали из-за аномальных показателей биологического паспорта – победа скатилась к Крису, который изначально был вторым. «Для меня победа на «Вуэльте Испании»-2011 особенная. С ней связано много воспоминаний. Запоминающимся стал момент, когда я узнал, что победил. Мне сообщили об этом, когда я находился в палате интенсивной терапии после серьезной травмы в прошлом году», – сиял британец.

Сбившегося Криса приютила молодая команда Israel Start-Up Nation. Сезон-2021 он начал с разминок на посредственных стартах, но по-прежнему делал упор на подготовку к «Тур де Франс». «Главная цель – борьба за пятый титул, я так близок к нему после четырех побед. Меня больше ничего не сдерживает, хотелось бы провести свой сильнейший старт и выиграть в пятый раз. Надеюсь, возможности тела будут соответствовать моему настрою», – делился Крис в феврале.

Но чем ближе подходила дата «большой петли», тем большим реалистом становился Фрум. Он осознал, что в его положении невозможно бороться за победу в главной многодневке года, поэтому сконцентрировался на успехе команды. «Майкл Вудс в фантастической форме. Он наш лидер на генеральную классификацию. Спринтерский заезд возглавит Андре Грайпель. Дэн Мартин будет тянуть в горах. Вся команда будет поддерживать Вудси. Я не думаю о своем результате и делаю все, чтобы помочь команде. Конечно, сценарий мечты – попробовать побороться за результат на этапе или что-то подобное», – признавался Крис.

Вся команда пока выглядит вяло: надежда Майкл Вудс плетется 33-м в общем зачете, Фрум вообще тащится на 166-й строчке. Крис влип в неприятности уже на первом этапе, попав сразу в два завала: первый, за 45 километров до финиша, задел его косвенно, но за восемь км до конца он стал активным участником падения. Завал по неосторожности устроила болельщица: ее плакат выпирал на трассу, один из гонщиков его задел и упал, вслед грохнулось еще несколько десятков спортсменов. «Крису было трудно вернуться на велосипед. Кажется, все в порядке, но мы сделаем рентген, чтобы убедиться в этом. Известно, что если гонщик финиширует на велосипеде – это хороший знак», – бодрился директор команды Рик Вербрюгге.

Крис Фрум в завале на первом этапе «Тур де Франс»-2021 Фото: Getty Images

Неудача на первом этапе сильно откинула Фрума от лидеров – почти на 15 минут. Далее отставание только росло и сейчас составляет час и 20 минут. Мечта о пятой победе на «Тур де Франс» вряд ли осуществится, однако Крис все равно остается одним из лучших велогонщиков XXI века.

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