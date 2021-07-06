Велогонщик из Великобритании Марк Кэвендиш показал лучшее время на 10-м этапе «Тур де Франс». Представитель команды Deceuninck – Quick Step преодолел этап Альбервиль – Валанс протяженностью 190,7 км за 4 часа 14 минут 7 секунд.
Второе место занял бельгиец Вут ван Арт из Team Jumbo-Visma. Замкнул тройку лучших его соотечественник Яспер Филипсен из Alpecin-Fenix.
- В генеральной классификации лидирует Тадей Погачар – 38 часов 25 минут 17 секунд. Вторым идет австралиец Бен О'Коннор, третьим – Ригоберто Уран из Колумбии.
- 11-й этап протяженностью 198,9 км пройдет 7 июля по маршруту Сорг – Малосен.
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