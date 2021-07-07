Бельгийский велогонщик Jumbo – Visma Вут ван Арт стал победителем 11-го этапа «Тур де Франс». Этап протяженностью 198,9 км прошел по маршруту Сорг – Малосен.
Победитель преодолел дистанцию за 5 часов 17 минут. Вторым финишировал француз Кенни Эллисонд, третьим – голландец Бауке Моллема. Оба представляют команду Trek – Segafredo.
В генеральной классификации по-прежнему лидирует словенец Тадей Погачар из UAE-Team Emirates, на второе место поднялся колумбиец Ригоберто Уран из EF Education – Nippo.
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