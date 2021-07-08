Немецкий велогонщик Нильс Политт из команды Bora-Hansgrohe стал победителем 12-го этапа велогонки «Тур де Франс». Политт преодолел дистанцию 159,4 км за 3 часа 22 минуты 12 секунд. Второе место занял испанец Иманоль Эрвити (+0.31) из команды Movistar, третьим стал австралиец Харри Суини (+0.31) из Lotto Soudal.

В общем зачете лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет колумбиец Ригоберто Уран (+5.18) из команды EF Education - Nippo, третье место занимает датчанин Йонас Вингегор (+5.32), представляющий команду Jumbo-Visma.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке.

13-й этап протяженностью 219,9 км пройдет 9 июля.

«Тур де Франс» проходит в 108-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры.

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