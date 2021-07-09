Британский велогонщик Марк Кэвендиш, представляющий команду Deceuninck - Quick Step, выиграл 13-й велогонки «Тур де Франс».

Марк преодолел дистанцию 219,9 км за 5 часов 4 минуты 29 секунд. Второе место занял его партнер по команде датчанин Микаэль Мёрков, третьим стал бельгиец Яспер Филипсен из Alpecin-Fenix.

Кэвендиш в 34-й раз финишировал первым на этапах «Тур де Франс» и повторил рекорд пятикратного победителя веломногодневки бельгийца Эдди Меркса.

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14-й этап протяженностью 183,7 км пройдет 10 июля.

В общем зачете после 13 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.

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