Нидерландский велогонщик Бауке Моллема, представляющий команду Trek-Segafredo, выиграл 14-й этап велогонки «Тур де Франс».
Моллема преодолел дистанцию 183,7 км из Каркасона до Кийана за 4 часа 16 минут 16 секунд. Второе место занял австриец Патрик Конрад из BORA-hansgrohe, третьим стал колумбиец Серхио Игита из EF Education-Nippo.
Желтую майку лидера генеральной классификации удерживает словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.
Тур де Франс
Бауке Моллема привез соперникам минуту на 14-м этапе
- 15-й этап Сере – Андорра-ла-Велла пройдет 11 июля.
- Участники преодолеют 191,3 км.
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