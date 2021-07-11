Американский велогонщик Зепп Касс, представляющий команду Team Jumbo-Visma, выиграл 15-й этап велогонки «Тур де Франс».
Касс преодолел дистанцию 191,3 км из Сере в Андорра-ла-Веллу за 5 часов 12 минут 6 секунд. Второе место занял испанец Алехандро Вальверде из Movistar Team, третьим стал голландец Ваут Пулс из Bahrain-Victorious.
Желтую майку лидера генеральной классификации удерживает словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.
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- 16-й этап Пас-де-ла-Каса – Сен-Годенс пройдет 13 июля.
- Участники преодолеют 169 км.
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