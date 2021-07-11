Американский велогонщик Зепп Касс, представляющий команду Team Jumbo-Visma, выиграл 15-й этап велогонки «Тур де Франс».

Касс преодолел дистанцию 191,3 км из Сере в Андорра-ла-Веллу за 5 часов 12 минут 6 секунд. Второе место занял испанец Алехандро Вальверде из Movistar Team, третьим стал голландец Ваут Пулс из Bahrain-Victorious.

Желтую майку лидера генеральной классификации удерживает словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.

Тур де Франс Моллема выиграл 14-й этап «Тур де Франс» ВЧЕРА В 16:16

16-й этап Пас-де-ла-Каса – Сен-Годенс пройдет 13 июля.

Участники преодолеют 169 км.

Тур де Франс Бауке Моллема привез соперникам минуту на 14-м этапе ВЧЕРА В 16:01