Австриец Патрик Конрад выиграл 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс»: гонщики преодолели 169-километровый маршрут с четырьмя категорийными подъемами из Пас-де-ла-Каса в Сен-Годенс.

Победитель из команды Bora-Hansgrohe показал результат в 4 часа 1 минуту 59 секунд – это его первая победа на профессиональном уровне. Вторым стал итальянец Сонни Кольбрелли, его отставание от лидера – 42 секунды. Такое же время показал финишировавший третьим Майкл Мэтьюз из Австралии.

17-й этап Мюре – Коль де Порте состоится 14 июля.

Спортсмены преодолеют 178,4 километра.

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