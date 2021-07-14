Словенский велогонщик из команды UAE-Team Emirates Тадей Погачар выиграл 17-й этап «Тур де Франс».

Погачар преодолел дистанцию этапа между Мюре и Коль-де-Портрет в 178,4 км за 5 часов 3 минуты и 31 секунду. Вторым с отставанием в три секунды финишировал датчанин Йонас Расмуссен, представляющий команду Jumbo – Visma. Третьим стал эквадорский гонщик INEOS Grenadiers Ричард Карапас – он уступил лидеру 4 секунды.

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Победа позволила Погачару упрочить лидерство в генеральной классификации – словенец лидирует с общим временем 71 час 26 минут 27 секунд. Вторым идет Йонас Расмуссен, отставая от Погачара на 5 минут 39 секунд. Карапас поднялся на третье место и уступает лидеру 5 минут 43 секунды.

18-й этап протяженностью 129,7 км пройдет 15 июля.

Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях.

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