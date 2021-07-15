Велогонщик Тадей Погачар из команды UAE-Team Emirates выиграл 18-й этап «Тур де Франс».

Словенец преодолел дистанцию этапа между По и Люз-Ардиден за 3 часа 33 минуты 45 секунд. Вторым финишировал датчанин Йонас Расмуссен, представляющий команду Jumbo – Visma. Третьим стал эквадорский гонщик INEOS Grenadiers Ричард Карапас – оба спортсмена уступили лидеру 2 секунды.

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Победа позволила Погачару упрочить лидерство в генеральной классификации – словенец лидирует с общим временем 75 часов и 2 секунды. Вторым идет Йонас Расмуссен, отставая от Погачара на 5 минут 45 секунд. Карапас занимает третье место и уступает лидеру 5 минут 51 секунду.

19-й этап пройдет 16 июля, его протяженность составит 207 км.

Финиш веломногодневки состоится 18 июля в Париже на Елисейских Полях.

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