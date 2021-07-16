Велогонщик Матей Мохорич из команды Bahrain-Victorious выиграл 19-й этап «Тур де Франс».

Словенец преодолел дистанцию этапа между Мураном и Либурном за 4 часа 19 минут 17 секунд. Вторым финишировал француз Кристоф Лапорт, представляющий команду Cofidis Solutions Credits. Третьим стал датский гонщик Team DSM Каспер Педерсен – оба спортсмена уступили лидеру 58 секунд.

В генеральной классификации продолжает лидировать Тадей Погачар – 79 часов 40 минут 9 секунд. Его отрыв от второго места составляет 5 минут 45 секунд.

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20-й этап – индивидуальная разделка – пройдет 17 июля, его протяженность составит 30,8 км.

Финиш веломногодневки состоится 18 июля в Париже на Елисейских Полях.

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