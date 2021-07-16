Велогонщик Матей Мохорич из команды Bahrain-Victorious выиграл 19-й этап «Тур де Франс».
Словенец преодолел дистанцию этапа между Мураном и Либурном за 4 часа 19 минут 17 секунд. Вторым финишировал француз Кристоф Лапорт, представляющий команду Cofidis Solutions Credits. Третьим стал датский гонщик Team DSM Каспер Педерсен – оба спортсмена уступили лидеру 58 секунд.
В генеральной классификации продолжает лидировать Тадей Погачар – 79 часов 40 минут 9 секунд. Его отрыв от второго места составляет 5 минут 45 секунд.
Тур де Франс
«ТДФ» становится все более словенским: 19-й этап за Мохоричем
- 20-й этап – индивидуальная разделка – пройдет 17 июля, его протяженность составит 30,8 км.
- Финиш веломногодневки состоится 18 июля в Париже на Елисейских Полях.
Тур де Франс
Макрон стоя аплодировал бесподобному Погачару – 18-й этап «ТДФ»
Тур де Франс
Погачар выиграл 2-й подряд этап на «ТДФ»