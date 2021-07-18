Тадей Погачар близок к победе на втором «Тур де Франс» подряд. 22-летний словенец продолжает современную тенденцию, по которой многодневку забирают молодые гонщики. До двух триумфов Погачара первую строчку в генеральной классификации занял 22-летний колумбиец Эган Берналь. Янгстеры скашивают соперников благодаря особенным тренировкам и исследованиям вплоть до изучения ДНК.

Чемпион «Тур де Франс»-1904 Анри Корне до сих пор остается самым молодым триумфатором в истории. Француз забрал победу в 19 лет. Фабиан Канчеллара, к примеру, только в 23 стартовал на «Большой петле». Это произошло в 2004 году, а сейчас направленность на огнеопасных янгстеров возвращается. Погачар летит ко второму чемпионству подряд, а до него Берналь взял «ТдФ»-2019. Колумбиец на момент победы дорос до 22 лет и 196 дней и стал самым молодым победителем со времен Корне. Погачар переплюнул его достижение уже в следующем сезоне: покорил «Тур» в 21.

Тадей Погачар на награждении «Тур де Франс»-2020 Фото: Getty Images

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Вопрос о воспитании молодых велогонщиков заинтересовал группу ученых из чикагского университета Лойола. Ее руководитель Лаура Дугас изучала ДНК и считала, что предрасположенность или наоборот отторжение генотипа к спорту – определяющий фактор в развитии подростков. «Никакие тренировки не преодолеют генотип, его можно назвать чистым талантом, который вытекает из генов. Генотип определяет спортивные характеристики. Тренировки имеют основополагающее значение для развития спортсмена, но они не показатель того, станете ли вы профессионалом или нет», – анализировала Дугас.

Журналист-исследователь Дэвид Эпштейн подтвердил заключения чикагских ученых в книге «Спортивный ген». Он испепелил популярное правило 10 тысяч часов, которое сулит совершение овладение мастерством после 10 тысяч часов тренировок. Эпштейн писал: сколько бы спортсмен ни тренировался, если у него нет генетической расположенности, все труды пройдут зря.

Ученые говорили о необходимости нужного генотипа, но талант – не единственное, за счет чего вывозят янгстеры. Неправильные тренировки погубят даже самого гениального подростка, а грамотно подобранная программа сделает из хмурого аутсайдера борца за высокие места. «Неправильная подготовка молодого велогонщика приведет к выгоранию, которое повлияет на результаты во взрослом возрасте», – объясняла Дугас.

Из комментариев Лауры выделяются несколько аспектов идеальной тренировочной программы. Во-первых, нагрузки тинейджеров должны дозироваться и повышаться со взрослением. Чрезмерные занятия превратят подростка не в стопроцентного чемпиона, а в травмированного и зажатого неудачника, который завершит карьеру и станет рассказывать, как не стал легендой из-за травм. «Данные показали, что риск травм у детей возрастает, как только количество часов тренировок в неделю превышает допустимое по возрасту. Это связано с перенапряжением. Мы предлагаем, чтобы еженедельные часы тренировок молодого спортсмена всегда были меньше их возраста и чтобы свободное время и часы отдыха в два раза превышали тренировочное время», – пояснила Дугас.

Тадей Погачар на «Тур де Франс»-2021 Фото: Getty Images

Во-вторых, Лаура заявила о важности занятия детей широким спектром дисциплин. То есть, начинающий велогонщик с легкостью вписывается в занятия теннисом, гимнастикой, да хоть греблей. Разумеется, основное тренировочное время уделяются великам, но из других сфер подросток вычерпнет нужные качества. Плюс велоспорт направлен на выносливость, слишком ранний уход в изматывающие тренировки навредит молодняку. «Мы публиковали много работ на эту тему. Слишком ранняя специализация на одном виде спорта подвергает значительному риску травм. Особенно повреждений, которые связаны с чрезмерным перенапряжением: они заживают дольше», – поясняла исследовательница.

Задача тренеров – выявлять перспективных всадников с заряженностью на работу и организовывать четкую работу на тренировках. Тинейджеры должны вести тренировочные дневники и самостоятельно осознавать структурированность выполняемой работы. Британский тренер Майкл Гилфорд работает с подростками и отлично понимает методики чикагских исследователей. «Не стоит ждать постоянного прогресса от подростков. Развитие мощности произойдет за счет естественного физического роста. Постановка однозначных задач может быть бесполезной для молодого гонщика», – объяснил Майкл.

Гилфорд работал в британском центре «VC Meudon», в котором отметил огромную текучку проспектов. Перебежки с места на место тоже вредят янгстерам: у разных тренеров методики отличаются, поэтому подростки выпадают из одной системы и не находят себя в другой. Четкий пошаговый план – идеальный вариант для развития юных велосипедистов. Плюс в командах чаще обращают внимание на проспектов. Если раньше многие таскались в грегари до 25 лет, то теперь молодым доверяют чаще. На «Тур де Франс»-2019 команда Sky сделала капитаном 22-летнего Берналя, а не опытного чемпиона Фрума. В итоге колумбиец покорил многодневку.

Эган Берналь после победы на «Тур де Франс»-2019 Фото: Getty Images

Детальное изучение тренировок молодых гонщиков дает результат – победы янгстеров на «Тур де Франс» это подтверждают. Их тренировки заметно отличаются от тех, которые были у прошлых легенд. Например, Крис Фрум с раннего возраста работал с гонщиками гораздо старше себя. Кто-то считает, что благодаря этому Фрум доминировал на «Большой петле», однако первую победу на «Туре» Крис одержал только в 28 лет, а остальные три – с 30 до 33. 22-летний Погачар едет уже ко второй.

Средний возраст победителей «Тура» – 28 лет. В топ-5 этого сезона гонит всего один велосипедист старше. Современные методики прорастают по всему миру и реформируют тренировочный подход. В нулевых и десятых «Большую петлю» часто забирали спортсмены за 30 (Фрум, Герайнт Томас, Финченцо Нибали). Совсем скоро тенденция может измениться.

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