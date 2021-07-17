Велогонщик Вут ван Арт из команды Team Jumbo-Visma выиграл 20-й этап «Тур де Франс».
Бельгиец преодолел дистанцию индивидуальной раздельной гонки между Либурном и Сент-Эмильоном за 35 минут 53 секунды. Второе время показал датчанин Каспер Асгрен, представляющий команду Deceuninck – Quick Step. Третьим стал его соотечественник из Team Jumbo-Visma Йонас Вингегор – оба спортсмена уступили лидеру 58 секунд.
В генеральной классификации перед заключительным этапом продолжает лидировать Тадей Погачар – 80 часов 16 минут 59 секунд. Его отрыв от второго места составляет 5 минут 20 секунд.
Тур де Франс
Победный финиш Ван Арта на 20-м этапе
- Заключительный 21-й этап пройдет 18 июля, его протяженность составит 108,4 км.
- Финиш веломногодневки состоится в Париже на Елисейских Полях.
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