Велогонщик Вут ван Арт из команды Team Jumbo-Visma выиграл 20-й этап «Тур де Франс».

Бельгиец преодолел дистанцию индивидуальной раздельной гонки между Либурном и Сент-Эмильоном за 35 минут 53 секунды. Второе время показал датчанин Каспер Асгрен, представляющий команду Deceuninck – Quick Step. Третьим стал его соотечественник из Team Jumbo-Visma Йонас Вингегор – оба спортсмена уступили лидеру 58 секунд.

В генеральной классификации перед заключительным этапом продолжает лидировать Тадей Погачар – 80 часов 16 минут 59 секунд. Его отрыв от второго места составляет 5 минут 20 секунд.

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Заключительный 21-й этап пройдет 18 июля, его протяженность составит 108,4 км.

Финиш веломногодневки состоится в Париже на Елисейских Полях.

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