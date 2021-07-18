Бельгиец Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma победил на финальном 21-м этапе многодневки «Тур де Франс». Он преодолел 108,7 километра между Шату и Парижем за 2 часа 39 минут 37 секунд.

На втором месте в финишном створе оказался Яспер Филипсен из Alpecin-Fenix. Третий – Марк Кэвендиш из Deceuninck-Quick Step.

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Итоговую победу на престижной веломногодневке одержал словенец Тадей Погачар. Гонщик UAE Team Emirates выиграл на «Большой петле» второй год подряд после триумфа в 2020-м. Он захватил лидерство на восьмом этапе и не отдавал желтую майку лидера на протяжении двух недель.

Кэвендиш победил в очковой классификации, Погачар также остался лидером в горном и молодежном зачетах.

Третья большая многодневка сезона – «Вуэльта» – стартует в Испании 14 августа. Трансляции – на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport 2.

Тур де Франс Погачар выиграл 2-й подряд этап на «ТДФ» 15/07/2021 В 16:19