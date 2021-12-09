Суд оштрафовал на 1200 евро французскую болельщицу, которая в июне устроила завал на первом этапе веломногодневки «Тур де Франс»-2021. Женщину признали виновной в создании опасной ситуации для других людей и нанесении непреднамеренных травм.

Она держала в руках картонную табличку, повернувшись лицом к телекамере и спиной к проезжающим мимо велосипедистам. Надпись гласила: «Allez Opi, Omi». Это сочетание французских и немецких слов означало: «Давай, дедушка и бабушка». Немецкий гонщик Тони Мартин зацепился за баннер и упал с велосипеда, спровоцировав завал из десятков спортсменов. Несколько человек получили травмы.

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Кроме 1200 евро, болельщица выплатит символический штраф в 1 евро Национальному союзу профессиональных велосипедистов (UNCP).

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Источник – Reuters

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