Суд оштрафовал на 1200 евро французскую болельщицу, которая в июне устроила завал на первом этапе веломногодневки «Тур де Франс»-2021. Женщину признали виновной в создании опасной ситуации для других людей и нанесении непреднамеренных травм.
Она держала в руках картонную табличку, повернувшись лицом к телекамере и спиной к проезжающим мимо велосипедистам. Надпись гласила: «Allez Opi, Omi». Это сочетание французских и немецких слов означало: «Давай, дедушка и бабушка». Немецкий гонщик Тони Мартин зацепился за баннер и упал с велосипеда, спровоцировав завал из десятков спортсменов. Несколько человек получили травмы.
Кроме 1200 евро, болельщица выплатит символический штраф в 1 евро Национальному союзу профессиональных велосипедистов (UNCP).
Тур де Франс
Награждение Погачара после триумфа на «Тур де Франс»
18/07/2021 В 19:05
Велогонщик Петер Саган получил штраф за нападение на полицейского. Он боялся, что его вакцинируют
Интервью велогонщика Павла Сивакова. Рассказал о новом гражданстве, Европе, страхе после падений
Следите за новостями велоспорта на Eurosport.ru
Источник – Reuters
Тур де Франс
Самые яркие и важные моменты ушедшего «Тур де Франс»
18/07/2021 В 18:34
Тур де Франс
Погачар выиграл 2-й «Тур де Франс» подряд, Ван Арт затащил этап
18/07/2021 В 17:42