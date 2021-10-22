С 24 по 31 июля 2022-го пройдет первый в истории женский «Тур де Франс». Гонка будет разбита всего на восемь этапов, но даже такая короткая многодневка – важный шаг в женском велоспорте, ведь попытки ее создания протянулись с середины XX века. UCI (Международный союз велосипедистов) наконец утвердил женскую «Большую петлю» в календаре следующего сезона как самую важную многодневку. До этого конструкторы «ТдФ» среди женщин постоянно сталкивались с финансовыми сложностями и насмешками.

В 1955 году Жан Лёллио создал первого предка женского «ТдФ». Его автор после Второй мировой войны подорвал репутацию, поэтому гонка сразу же обросла токсичной атмосферой. Жан во время войны сотрудничал с немецкими оккупантами, организуя велогонки в захваченной Франции. Для зрителей и самих велогонщиков эти старты выглядели оскорблением памяти мирных и счастливых времен, когда велоспорт собирал сотни тысяч зрителей. К тому же Лёллио использовал гестаповцев для принуждения гонщиков к участию.

Первая женская многодневка сильно уступала по масштабам «Туру»: все этапы дамы колесили по Нормандии. Лёллио зарегистрировал 41 участницу, которые 28 сентября 1955-го открыли историю женских многодневок. Путешествие по Нормандии разделилось на пять этапов общей продолжительностью 373 км. Необычная гонка привлекла внимание общественности: на каждом старте собирались сотни зрителей и журналистов, которые с интересом передавали события многодневки всей Франции.

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Однако мало кто воспринял велогонку как спортивное состязание, ажиотаж вокруг нее связан с любопытством вокруг первой в истории женской многодневки. Во время гонок дамы нередко слышали критику и свист с обочин, где находились болельщики. А некоторые зрители приходили просто поглазеть на девушек в открытых для тех времен одеждах. Даже сам создатель скептически отнесся к продукту: он восхищался смелостью и выносливостью участниц, но отметил куда больше недостатков.

«Я никогда больше не буду организовывать эту гонку, потому что женщины отличаются от мужчин. В пелотоне слишком много говорят, и это ненормально. Кроме того, по окончании гонки они не отдыхают должным образом, а утомляют ноги, ходя по магазинам», – злился Лёллио.

Женские многодневки заглохли на 30 лет, пока их не пробудил другой энтузиаст – Феликс Левитан. Журналист занимался организацией и мужского «Тура», поэтому вел женскую гонку как преддверие основных стартов. В этот момент велогонки среди девушек выходили на профессиональный уровень, хотя по-прежнему принимали тонны хейта. Редактор спортивного отдела французского издания Méridional писала: «Женщина, которая бегает, может быть красивым зрелищем, но только не на велосипеде. В этом образе женский идеал отправляется в ад».

В таком формате «Тур» просуществовал пять лет, но, похоже, нравился только самим участницам и еще нескольким сторонникам. Общество все еще считало, что велосипед чужд женщинам. «Есть спорт, который является мужским, есть женский спорт. Увидеть женщину на велосипеде – некрасиво!» – категорично отметил двукратный чемпион «Париж – Рубе» Марк Мадио. В 1989 году «Тур» снова закрыли, так как проводить женские гонки в один день с мужскими оказалось слишком дорого.

После отреза от мужских организаторов женские гонки снова потонули в андеграунде. С 1990-го по 1993-й просуществовал Tour of the EEC Women – многодневка отличалась более короткой дистанцией из-за сокращения финансирования и прожила только три года. Параллельно с ним в 1992-м родился еще один аналог «Большой петли» – просто «Женский Велотур». Многодневку продвинул Пьер Буэ – независимый организатор. «Велотур» оказался важным этапом осознанной борьбы с доминацией мужских велогонок.

Женский «Джиро д'Италия» Фото: Getty Images

Организаторы «ТдФ» наехали на гендерную альтернативу из-за слова «тур» в названии («Женский Велотур» на французском – Tour cycliste féminin). Велогонке запретили иметь в названии ключевое слово, и в 1998-м никнейм поменялся на Grande Boucle Féminine Internationale – женская международная большая петля – прозрачная отсылка к «Тур де Франс». Еще одним намеком на великую многодневку стал цвет майки лидера общего зачета: у мужчин это желтый цвет, а женщины избрали золотой.

Каждый год организаторы с трудом находили деньги на многодневку и часто выбирали города, которые сами вложат средства. Из-за этого маршрут проходил не из города в город – спортсменки часто перебирались от финиша одного этапа до старта другого на машинах. Гонщиц размещали в плохих отелях и не выплачивали бонусы, в то же время мужчины-велогонщики становились настоящими звездами.

Grande Boucle Féminine Internationale несколько лет оставался самым престижным женским стартом, но из-за проблем с финансированием порой вообще не организовывался, например, в 2004 году. UCI относился к многодневке как к лишней заморочке, постепенно снижал статус соревнования и количество участниц. В 2006 году появился женский «Джиро д’Италия» и моментально забрал топовых велосипедисток себе, союз велосипедистов поставил ее в календаре во время «Большой петли», поэтому пародия на «Тур де Франс» постепенно погибала.

В 2010 году UCI вообще вышвырнул многодневку из официального календаря, и Grande Boucle Féminine Internationale умер в статусе самой долгой попытки создания женского «Тур де Франс». На 12 лет из женских велогонок исчезли многодневки, схожие с «ТдФ». Пока Amaury Sport Organisation (ASO) – организатор значимых многодневок (мужской «ТдФ», «Париж – Ницца», «Париж – Рубе» и др.) – не объявил о возрождении женского «Тура», который наконец получил официальное название «Тур де Франс».

Презентация женского «Тур де Франс» Фото: Getty Images

Важную роль в создании ивента сыграла экс-велогонщица Марион Русс. Девушка принимала участие в организации женских велогонок («Тур Прованса») и получила должность директора гонки в женской «Большой петле». «Мы хотим создать гонку, которая будет существовать через 100 лет. В ASO также было очевидно, что нам нужна женщина для руководства этим мероприятием», – поделился директор ASO Кристиан Прюдомм.

Женский «Тур» включил в себя восемь этапов, которые уместили спринтерские и горные гонки. Многодневка оказалась с самыми богатыми призовыми в истории женских велогонок: победительница срежет 50 тысяч евро, общий призовой фонд составил 250 тысяч.

Женский велоспорт прошел очень долгий путь к созданию «Тур де Франс». Велогонщицы испытывали финансовые сложности, терпели насмешки и критику окружающих, но именно они внесли вклад, чтобы в 2022 году смогли проехать собственную «Большую петлю» с хорошими призовыми и уважением.

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