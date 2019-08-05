Гонщик команды Lotto-Soudal Бьорг Ламбрехт скончался в больнице после падения на третьем этапе «Тура Польши».

На 50-м километре гонки Ламбрехт врезался в бетонную трубу. Первую помощь бельгийцу оказали прямо на трассе, позднее его доставили больницу в критическом состоянии, но Бьорг не пережил операции, сообщает Cycling News.

«Самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров Бьорга по команде. Покойся с миром, Бьорг»

Ламбрехт перешел в профессионалы в 2018 году. На его счету серебро юниорского ЧМ того же года.

В июне 2019-го Ламбрехт продил контракт с Lotto-Soudal на 2 года.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android