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22-летний бельгиец скончался после падения на «Туре Польши». Он врезался в бетонную трубу
Ужасная трагедия.
Гонщик команды Lotto-Soudal Бьорг Ламбрехт скончался в больнице после падения на третьем этапе «Тура Польши».
На 50-м километре гонки Ламбрехт врезался в бетонную трубу. Первую помощь бельгийцу оказали прямо на трассе, позднее его доставили больницу в критическом состоянии, но Бьорг не пережил операции, сообщает Cycling News.
«Самая большая трагедия, которая могла случиться для семьи, друзей и партнеров Бьорга по команде. Покойся с миром, Бьорг»
- Ламбрехт перешел в профессионалы в 2018 году. На его счету серебро юниорского ЧМ того же года.
- В июне 2019-го Ламбрехт продил контракт с Lotto-Soudal на 2 года.
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