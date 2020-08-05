Авария на «Туре Польши»

Спортсмен в коме.

Первый этап «Тура Польши» завершился страшной аварией и массовым завалом.

На финише голландцы Дилан Груневеген и Фабио Якобсен боролись за победу – Якобсен начал обгон оппонента на последних метрах, и представитель команды Jumbo-Visma вытолкнул соотечественника из Deceunicnk Quick Step прямо в ограждения на скорости 80 км/ч. Помимо участников инцидента различные травмы получили более десятка гонщиков. Результат Груневегена аннулирован – скорее всего, он получит длительную дисквалификацию.

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Как сообщает , Якобсена доставили в больницу в тяжелом состоянии и ввели в искусственную кому. Менеджер команды пострадавшего велогонщика Патрик Лефевр в ярости. «Этого парня нужно посадить в тюрьму. Я иду в суд, такого рода действиям не место в велоспорте. Это преступный акт, мистер Груневеген», – написал он в твиттере.

Серьезные травмы получил судья, в которого врезался Якобсен.

Ровно год назад гонщик команды Lotto-Soudal Бьорг Ламбрехт скончался в больнице после падения на третьем этапе «Тура Польши» – он врезался в бетонную трубу.

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