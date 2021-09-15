12-летний Ксандер Грэм на седьмом этапе Тура Британии обогнал профессиональных велогонщиков. Он смотрел трансляцию гонки в интернете. Когда пелотон приблизился к его дому в Бонниригге недалеко от Эдинбурга, мальчик решил присоединиться.
«Я просто ехал так быстро, как мог. Наверное, около 25 километров в час», – пояснил довольный Грэм.
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После финиша голландец Паскаль Энкхорн подарил школьнику свою бутылку для воды. Ксандер был очень доволен и пообещал сделать для нее отдельную полку в своей комнате, сообщил ВВС.
- Один из спонсоров Тура Британии подарил мальчику VIP-билеты на финальный этап гонки в Абердине.
- Тур Британии зародился в споре между велогонщиками во время Второй мировой войны.
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