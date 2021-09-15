12-летний Ксандер Грэм на седьмом этапе Тура Британии обогнал профессиональных велогонщиков. Он смотрел трансляцию гонки в интернете. Когда пелотон приблизился к его дому в Бонниригге недалеко от Эдинбурга, мальчик решил присоединиться.

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«Я просто ехал так быстро, как мог. Наверное, около 25 километров в час», – пояснил довольный Грэм.

Тур Британии 12-летний школьник дерзко обогнал профессионалов на Туре Британии ЧАС НАЗАД

После финиша голландец Паскаль Энкхорн подарил школьнику свою бутылку для воды. Ксандер был очень доволен и пообещал сделать для нее отдельную полку в своей комнате, сообщил ВВС

Один из спонсоров Тура Британии подарил мальчику VIP-билеты на финальный этап гонки в Абердине.

Тур Британии зародился в споре между велогонщиками во время Второй мировой войны.

Тур Британии Гонщики Тура Британии развлекли лошадь небольшим завалом 10/09/2021 В 13:46