ПРИШЛА ПОРА СЛОВЕНИИ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

Тур Словении-2021 проходит в период беспрецедентного успеха для велосипедистов-шоссейников страны. В сентябре прошлого года словенцы Тадей Погачар из Team Emirates из ОАЭ и Примож Роглич из Team Jumbo – Visma заняли две верхние ступеньки подиума на Тур де Франс, тем самым укрепив свою репутацию одних из самых опасных гонщиков в мировом велоспорте. Хотя Погачар, возможно, и вышел победителем в этом случае, именно его старший соотечественник Роглич добился большего успеха на домашнем туре с победами в 2015 и 2018 годах. Ожидается, что Погачар будет участвовать в гонке в 2021 году и постарается получить майку победителя на глазах родных фанатов.

ГОНКА МИРОВОГО КЛАССА

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Гонка 2019 года, выигранная итальянцем Диего Улисси, покорила словенцев, а по всему миру ее посмотрело более 10 миллионов зрителей. Тур классифицируется Международным союзом велосипедистов (UCI) как класс Hors Class. А этот ярлык предназначен для самых престижных соревнований серии UCI World Tour. Ожидается, что в этом году гонка снова привлечет к себе внимание одних из самых громких имен в спорте.

ВИЗУАЛЬНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

Несмотря на недавние ограничения поездок, Словения заработала репутацию выдающегося туристического направления. В этом году гонка представит череду красивых пейзажей, простирающихся от Адриатического моря до Паннонской равнины, не говоря уже об альпийских пиках на ее северной границе. Для любителей культуры маршрут также посетит исторические города Целе и Птуй, а также столицу Любляну.

Тур Словении Фото: Eurosport

БОРЬБА ЗА ЗЕЛЕНУЮ МАЙКУ

Несколько лет назад гонка приняла новый слоган: «Борьба за зеленое». Аналогично тому, как гонщики борются за желтую майку лидера на «Тур де Франс», зеленый – это цвет, которым все хотят похвастать на Туре Словении. Слоган также имеет двойное значение, связанное со страстной приверженностью Словении защите окружающей среды и содействию устойчивому развитию. Достоинства страны в области охраны окружающей среды будут еще раз продемонстрированы на гонке в этом году. Маршрут проходит через девять мест, классифицированных туристическим советом страны как «зеленые».

ФИНИШ НА РОДИНЕ СЛОВЕНСКИХ ВЕЛОГОНОК

Тур Словении был основан в 1993 году, всего через два года после обретения независимости от Югославии. Первое мероприятие было организовано по инициативе велосипедного клуба в Ново Место, городе на реке Крка на юго-востоке страны. С тех пор гонка завершалась в Ново-Место 23 из 26 раз. Эта традиция будет поддержана в воскресенье, 13 июня, когда будет коронован победитель Тура Словении 2021 года.

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