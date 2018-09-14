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Тибо Пино выиграл 19-й этап «Вуэльты»
Саймон Йейтс по-прежнему лидирует в генеральной классификации.
19-й этап «Вуэльты» протяженностью 154,4 км прошел по маршруту Лерида – Андорра. Победу одержал французский велогонщик Тибо Пино из команды Groupama – FDJ.
Француз опередил на финише лидера генеральной классификации, британца Саймона Йейтса из Mitchelton-Scott. Тройку замкнул голландец Стивен Круйсвейк из Team LottoNL–Jumbo.
За два эта до финиша супермногодневки Йейтс удерживает красную майку лидера.
- 20-й, предпоследний этап пройдет 15 сентября.
- Участники проедут 97,3 км из Эскальдеса в Кольяда-де-ла-Гальину.
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