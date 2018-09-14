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Тибо Пино выиграл 19-й этап «Вуэльты»

Пино выиграл 19-й этап
Eurosport

14/09/2018 в 18:37

Саймон Йейтс по-прежнему лидирует в генеральной классификации.

19-й этап «Вуэльты» протяженностью 154,4 км прошел по маршруту Лерида – Андорра. Победу одержал французский велогонщик Тибо Пино из команды Groupama – FDJ.

Француз опередил на финише лидера генеральной классификации, британца Саймона Йейтса из Mitchelton-Scott. Тройку замкнул голландец Стивен Круйсвейк из Team LottoNL–Jumbo.

За два эта до финиша супермногодневки Йейтс удерживает красную майку лидера.

  • 20-й, предпоследний этап пройдет 15 сентября.
  • Участники проедут 97,3 км из Эскальдеса в Кольяда-де-ла-Гальину.

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