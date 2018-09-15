Энрик Мас выиграл 20-й этап «Вуэльты»

20-й этап «Вуэльты» протяженностью 97,3 км прошел по маршруту Ле-Эскальде – Коллада де ла Галина.

Победу одержал испанский гонщик Энрик Мас из команды Quick-Step Floors, который на доли секунды опередил колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса из Astana Pro. Третьим финишировал обладатель красной майки, британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott.

Перед заключительным этапом Йейтс на 1 минуту 46 секунд опережает вышедшего на второе место Маса в генеральной классификации.

16 сентября «Вуэльта» завершится 21-м этапом Алькоркон – Мадрид.

Участники преодолеют 112,3 км.

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