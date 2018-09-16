Элия Вивиани выиграл 21-й этап, Саймон Йейтс – «Вуэльту»

Итальянский гонщик Quick-Step Элия Вивиани стал победителем 21-го этапа веломногодневки «Вуэльта». Его время – 2 часа, 21 минута и 28 секунд.

В финишном створе он опередил чемпиона мира, словака Петера Сагана, а еще соотечественника Джакомо Ниццоло из команды Trek-Segafredo.

Чемпионом испанской многодневки стал 26-летний Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott. Британец оказался быстрее Энрика Маса из Quick-Step, а также Мигеля Анхеля Лопеса из «Астаны». Это первая победа Йейтса в генеральной классификации Гранд-тура.

В 2017-м Саймона признали лучшим молодым гонщиком «Тур де Франс».

Жесточайший баттл Маса и Лопеса на финише 20-го этапа. Оба приблизились к Йейтсу

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