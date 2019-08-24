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«Астана» выиграла командную разделку на старте Вуэльты
Впереди еще 18 увлекательных этапов.
В Аликанте (Испания) в 74-й раз стартовала веломногодневка Вуэльта. На первом этапе гонщики соревновались в командной разделке.
Быстрее всех дистанцию в 13,4 км преодолели велосипедисты из «Астаны». На две секунды отстала команда «Deceuninck – Quick-Step». Третье место у команды «Sunweb», которая проиграла победителям пять секунд.
Общий зачет возглавил колумбиец Мигель Анхель Лопес – в 2018 году он занял третье место в общем зачете Вуэльты.
- Многодневка насчитывает 19 этапов.
- Завтра, 25 августа, гонщики поедут из Бенидорма в Кальпе.
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