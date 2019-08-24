В Аликанте (Испания) в 74-й раз стартовала веломногодневка Вуэльта. На первом этапе гонщики соревновались в командной разделке.

Быстрее всех дистанцию в 13,4 км преодолели велосипедисты из «Астаны». На две секунды отстала команда «Deceuninck – Quick-Step». Третье место у команды «Sunweb», которая проиграла победителям пять секунд.

Общий зачет возглавил колумбиец Мигель Анхель Лопес – в 2018 году он занял третье место в общем зачете Вуэльты.

Видео - «Астана» выиграла командную разделку на старте Вуэльты 01:39

Многодневка насчитывает 19 этапов.

Завтра, 25 августа, гонщики поедут из Бенидорма в Кальпе.

Последние мгновения «Тур де Франс»-2019 и термобоевой финиш с победой Юэна

Качай приложение Eurosport для iOS или Android