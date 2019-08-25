Getty Images
Кинтана выиграл второй этап
Колумбиец едет за вторым испанским триумфом.
Второй этап «Вуэльты»-2019 протяженностью 193 км прошел по маршруту Бенидорм – Кальпе.
Победу одержал колумбийский велогонщик Найро Кинтана, представляющий команду Movistar. Второе место занял ирландец Николас Рош (Team Sunweb), третьим финишировал Примож Роглич из Словении (Team Jumbo – Visma). Рош возглавил генеральную классификацию.
- Третий этап пройдет по маршруту Иби – Аликанте 26 августа. Участники преодолеют 188 км.
- Кинтана – чемпион «Джиро»-2014 и «Вуэльты»-2016.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте