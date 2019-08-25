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Кинтана выиграл второй этап

Кинтана выиграл второй этап
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Колумбиец едет за вторым испанским триумфом.

Второй этап «Вуэльты»-2019 протяженностью 193 км прошел по маршруту Бенидорм – Кальпе.

Победу одержал колумбийский велогонщик Найро Кинтана, представляющий команду Movistar. Второе место занял ирландец Николас Рош (Team Sunweb), третьим финишировал Примож Роглич из Словении (Team Jumbo – Visma). Рош возглавил генеральную классификацию.

  • Третий этап пройдет по маршруту Иби – Аликанте 26 августа. Участники преодолеют 188 км.
  • Кинтана – чемпион «Джиро»-2014 и «Вуэльты»-2016.
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