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Беннет в жирной финишной схватке взял третий этап
В общем зачете пока лидирует Николас Рош.
Третий этап «Вуэльты»-2019 протяженностью 188 км прошел по маршруту Иби – Аликанте.
Победу в гонке одержал ирландец Сэм Беннет, представляющий команду Bora–Hansgrohe. Второе место занял бельгиец Эдвард Тёнс (Trek–Segafredo), третье – словенец Лука Мезгец (Mitchelton–Scott).
- В генеральном зачете «Вуэльты» лидирует соотечественник Беннета Николас Рош.
- «Вуэльта» – завершающий Гранд-тур велосезона. Ранее эквадорец Ричард Карапас победил на «Джиро д'Италия», а колумбиец Эган Берналь выиграл «Тур де Франс».
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