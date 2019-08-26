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Беннет в жирной финишной схватке взял третий этап

Беннет в жирной финишной схватке взял третий этап
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 45 мин. назад

В общем зачете пока лидирует Николас Рош.

Третий этап «Вуэльты»-2019 протяженностью 188 км прошел по маршруту Иби – Аликанте.

Победу в гонке одержал ирландец Сэм Беннет, представляющий команду Bora–Hansgrohe. Второе место занял бельгиец Эдвард Тёнс (Trek–Segafredo), третье – словенец Лука Мезгец (Mitchelton–Scott).

Видео - Главные моменты третьего этапа «Вуэльты»

06:16
  • В генеральном зачете «Вуэльты» лидирует соотечественник Беннета Николас Рош.
  • «Вуэльта» – завершающий Гранд-тур велосезона. Ранее эквадорец Ричард Карапас победил на «Джиро д'Италия», а колумбиец Эган Берналь выиграл «Тур де Франс».

Финиш второго этапа – Кинтана улетел вообще от всех

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