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Якобсен выиграл четвертый этап
Николас Рош остался лидером общего зачета Супермногодневки.
Четвертый этап «Вуэльты»-2019 протяженностью 175,5 км прошел по маршруту Кульера – Эль Пуиг.
Победу благодаря фотофинишу одержал голландский велогонщик команды Deceuninck - Quick-Step Фабио Якобсен. Вторым оказался Сэм Беннет из Ирландии (Bora–Hansgrohe), третьим – Макс Вальшейд из Германии (Team Sunweb).
Ирландец Николас Рош из Team Sunweb сохранил первое место в генеральной классификации.
- 28 августа состоится пятый этап Ла-Эльяна – Сьерра-де-Яваламбре.
- Участники преодолеют 175,5 км.
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