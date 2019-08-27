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Якобсен выиграл четвертый этап

Якобсен выиграл четвертый этап
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

Николас Рош остался лидером общего зачета Супермногодневки.

Четвертый этап «Вуэльты»-2019 протяженностью 175,5 км прошел по маршруту Кульера – Эль Пуиг.

Победу благодаря фотофинишу одержал голландский велогонщик команды Deceuninck - Quick-Step Фабио Якобсен. Вторым оказался Сэм Беннет из Ирландии (Bora–Hansgrohe), третьим – Макс Вальшейд из Германии (Team Sunweb).

Ирландец Николас Рош из Team Sunweb сохранил первое место в генеральной классификации.

  • 28 августа состоится пятый этап Ла-Эльяна – Сьерра-де-Яваламбре.
  • Участники преодолеют 175,5 км.
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