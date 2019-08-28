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Мадрасо выиграл шестой этап, Лопес из Astana возглавил общий зачет

Мадрасо выиграл шестой этап, Лопес из Astana возглавил общий зачет
Eurosport

35 мин. назад

Ситуация в веломногодневке меняется.

Гонщик Анхель Мадрасо из команды Burgos-BH выиграл пятый этап «Вуэльты», проходивший по маршруту Ла-Эльяна – Альто де Хаваламбре.

Вторым стал Йеце Бол (Burgos-BH), отставший от победителя на 10 секунд. Хосе Херрада (Cofidis, Solutions Crédits) приехал третьим с отставанием в 22 секунды.

  • Мигель Анхель Лопес (Astana Pro Team) приехал четвертым и возглавил общий зачет.
  • Шестой этап веломногодневки пройдет по маршруту Мора де Рубелиос – Арес дель Маестрат, его протяженность – 199 км.

Ядерный финиш четвертого этапа, энергии которого хватит на несколько АЭС

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