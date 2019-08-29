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Эррада выиграл шестой этап, Тойнс стал вторым и возглавил тотал

Эррада выиграл шестой этап, Тойнс стал вторым и возглавил тотал
Eurosport

1 час назад

Лидер генеральной классификации вновь сменился.

Испанский гонщик Cofidis Хесус Эррада выиграл шестой этап веломногодневки «Вуэльта», проходивший по маршруту Мора де Рубелиос – Арес дель Маестрат.

Вторым приехал бельгиец Дилан Тойнс (Bahrain Merida), он отстал на 7 секунд. Дориан Годон (AG2R La Mondiale) приехал на третье место через 21 секунду после победителя.

Видео - Эррада выиграл шестой этап, Тойнс стал вторым и возглавил тотал

08:59
  • Тойнс возглавил общий зачет. Мигель Анхель Лопес (Astana) приехал 14-м и теперь в тотале лишь третий.
  • Седьмой этап пройдет по маршруту Онда – Альто Мас де ла Коста. Его протяженность – 183.2 км.
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