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Вальверде выиграл седьмой этап

Вальверде выиграл седьмой этап
ТАСС

34 мин. назад

Лидерство в общем зачете сохранил Мигель Анхель Лопес.

Испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar одержал победу на седьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Испании». Горный этап стартовал в Онде и финишировал в Мас де ла Коста.

Испанец преодолел дистанцию протяженностью 183,2 км за 4 часа 34 минуты 11 секунд. Вторым финишировал словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo - Visma, который уступил Вальверде в финишном створе, третьим – колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana, +0.06).

Видео - Вальверде выиграл седьмой этап

07:15
  • В общем зачете лидерство сохраняет Мигель Анхель Лопес (Astana, 28:19.13), вторым идет Роглич (+0.06), третьим – Вальверде (+0.16).
  • Восьмой этап «Вуэльты» пройдет в субботу по холмистой местности от Вальса до Игуалады, его протяженность составит 166,9 км.

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