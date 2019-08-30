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Вальверде выиграл седьмой этап
Лидерство в общем зачете сохранил Мигель Анхель Лопес.
Испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar одержал победу на седьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Испании». Горный этап стартовал в Онде и финишировал в Мас де ла Коста.
Испанец преодолел дистанцию протяженностью 183,2 км за 4 часа 34 минуты 11 секунд. Вторым финишировал словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo - Visma, который уступил Вальверде в финишном створе, третьим – колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana, +0.06).
- В общем зачете лидерство сохраняет Мигель Анхель Лопес (Astana, 28:19.13), вторым идет Роглич (+0.06), третьим – Вальверде (+0.16).
- Восьмой этап «Вуэльты» пройдет в субботу по холмистой местности от Вальса до Игуалады, его протяженность составит 166,9 км.
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