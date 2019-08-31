Немецкий велогонщик Никиас Арндт из команды Team Sunweb победил на восьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта». Этап по холмистой местности стартовал в Вальсе и финишировал в Игуаладе.

Арндт преодолел дистанцию протяженностью 166,9 км за 3 часа 50 минут 48 секунд. Вторым финишировал испанец Александр Аранбуру Деба из команды Caja Rural - Seguros RGA, третьим – бельгиец Тош Ван дер Санде (Lotto Soudal), которые уступили немцу в финишном створе.

Российский гонщик Павел Кочетков из Katusha-Alpecin занял 100-е место (+9.24), Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) – 113-е (+9.24), Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) – 134-е (+13.16).

В общем зачете лидером стал француз Николя Эде (Cofidis, 32:16.24), вторым идет бельгиец Дилан Тёнс из команды Bahrain-Мerida (+2.21), третьим – колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana, +3.01).

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