Getty Images
Арндт выиграл восьмой этап «Вуэльты»
Отличная победа гонщика Team Sunweb.
Немецкий велогонщик Никиас Арндт из команды Team Sunweb победил на восьмом этапе престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта». Этап по холмистой местности стартовал в Вальсе и финишировал в Игуаладе.
Арндт преодолел дистанцию протяженностью 166,9 км за 3 часа 50 минут 48 секунд. Вторым финишировал испанец Александр Аранбуру Деба из команды Caja Rural - Seguros RGA, третьим – бельгиец Тош Ван дер Санде (Lotto Soudal), которые уступили немцу в финишном створе.
- Российский гонщик Павел Кочетков из Katusha-Alpecin занял 100-е место (+9.24), Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) – 113-е (+9.24), Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin) – 134-е (+13.16).
- В общем зачете лидером стал француз Николя Эде (Cofidis, 32:16.24), вторым идет бельгиец Дилан Тёнс из команды Bahrain-Мerida (+2.21), третьим – колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana, +3.01).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте