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Погакар выиграл девятый этап, Кинтана получил красную майку лидера

Погакар выиграл девятый этап, Кинтана получил красную майку лидера
Eurosport

40 мин. назад

В Испании сменился вожак многодневки.

Словенец Тадей Погакар из команды UAE Team Emirates стал победителем девятого этапа веломногодневки «Вуэльта». Он прошел дистанцию за 2 часа 58 минут и 9 секунд.

23 секунд Погакару уступил Наиро Кинтана из Movistar. Третьим с отставанием в 48 секунд приехал Примож Роглич из Jumbo-Visma.

После попадания на подиум на этом горном этапе Наиро Кинтана возглавил общий зачет «Вуэльты». Шесть секунд в генеральной классификации ему проигрывает Роглич, Мигель Анхель Лопес с 17-секундной разницей идет на третьем месте в тотале.

  • Завтра, 2 сентября, на «Вуэльте» день отдыха, веломногодневка возобновится во Франции во вторник, 3 сентября.
  • Колумбиец Наиро Кинтата ранее выигрывал Гранд-тур в Испании в 2016 году.

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