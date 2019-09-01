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Погакар выиграл девятый этап, Кинтана получил красную майку лидера
В Испании сменился вожак многодневки.
Словенец Тадей Погакар из команды UAE Team Emirates стал победителем девятого этапа веломногодневки «Вуэльта». Он прошел дистанцию за 2 часа 58 минут и 9 секунд.
23 секунд Погакару уступил Наиро Кинтана из Movistar. Третьим с отставанием в 48 секунд приехал Примож Роглич из Jumbo-Visma.
После попадания на подиум на этом горном этапе Наиро Кинтана возглавил общий зачет «Вуэльты». Шесть секунд в генеральной классификации ему проигрывает Роглич, Мигель Анхель Лопес с 17-секундной разницей идет на третьем месте в тотале.
- Завтра, 2 сентября, на «Вуэльте» день отдыха, веломногодневка возобновится во Франции во вторник, 3 сентября.
- Колумбиец Наиро Кинтата ранее выигрывал Гранд-тур в Испании в 2016 году.
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