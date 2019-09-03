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Роглич выиграл десятый этап и возглавил общий зачет

Роглич выиграл десятый этап и возглавил общий зачет
Eurosport

1 час назад

Идеальная гонка для словенца.

На «Вуэльте» завершилась индивидуальная разделка в рамках десятого этапа, участники преодолели 36,1 км.

Победу одержал словенский гонщик Примож Роглич из команды Team Jumbo – Visma. Второй результат показал австралиец Патрик Бевин из CCC Team, тройку лидеров замкнул француз Реми Каванья из Deceuninck – Quick-Step.

Благодаря этому успеху Роглич вышел на первое место в генеральной классификации, сместив колумбийца Найро Кинтану (Movistar).

  • 11-й этап пройдет 4 сентября по маршруту Сен-Пале – Урдакс.
  • Велогонщики преодолеют 169 км.
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