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Иттурия выиграл 11-й этап, Роглич остался лидером тотала

Иттурия выиграл 11-й этап, Роглич остался лидером тотала
Eurosport

19 мин. назад

В генеральной классификации – уверенное преимущество словенца.

Испанский велогонщик Микель Итуррия из команды Euskadi Basque Country – Murias выиграл 11-й этап веломногодневки «Вуэльта», проходивший по маршруту Сен-Пале – Урдакс-Данчаринеа.

Вторым с отставанием в шесть секунд приехал испанец Хонатан Ластра (Caja Rural – Seguros RGA). Третьим финишировал Лоусон Крэддок (EF Education First).

Видео - Иттурия выиграл 11-й этап, Роглич остался лидером тотала

06:40
  • В общем зачете лидирует Примож Роглич (Jumbo-Visma), опережающий Алехандро Вальверде на 1 минуту 52 секунды.
  • 12-й этап пройдет 5 сентября по маршруту Автодром Лос Акрос – Бильбао.

Самые сочные моменты разделки на 10-м этапе «Вуэльты»

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