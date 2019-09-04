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Иттурия выиграл 11-й этап, Роглич остался лидером тотала
В генеральной классификации – уверенное преимущество словенца.
Испанский велогонщик Микель Итуррия из команды Euskadi Basque Country – Murias выиграл 11-й этап веломногодневки «Вуэльта», проходивший по маршруту Сен-Пале – Урдакс-Данчаринеа.
Вторым с отставанием в шесть секунд приехал испанец Хонатан Ластра (Caja Rural – Seguros RGA). Третьим финишировал Лоусон Крэддок (EF Education First).
- В общем зачете лидирует Примож Роглич (Jumbo-Visma), опережающий Алехандро Вальверде на 1 минуту 52 секунды.
- 12-й этап пройдет 5 сентября по маршруту Автодром Лос Акрос – Бильбао.
Самые сочные моменты разделки на 10-м этапе «Вуэльты»
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