Во время девятого этапа «Вуэльты» камера зафиксировала на одной из крыш окружающих трассу домов плантации марихуаны.

Гонка проходила по улицам испанского города Игуалада, и установленная на вертолете камера, снимающая пелотон сверху, выхватила характерные зеленые заросли. По информации Marca, телекартинка заинтересовала полицейских, которые тут же нагрянули по необходимому адресу и увидели 40 кустов марихуаны.

Растения уничтожили, а их бывшему хозяину грозят проблемы: помимо выплаты крупного штрафа, он может лишиться свободы сроком от трех до шести лет.

После 11 этапов «Вуэльты» в общем зачете лидирует Примож Роглич.

Многодневка состоит из 21 этапа и завершается в Мадриде.

Самые сочные моменты разделки на 10-м этапе «Вуэльты»

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