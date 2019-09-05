Бельгийский велогонщик Филипп Жилбер из команды Deceuninck - Quick-Step одержал победу на 12-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Испании». Этап по горной местности начался у автодрома «Наварра» и финишировал в Бильбао.

37-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 171,4 км за 3 часа 48 минут 18 секунд. Вторым стал испанец Алекс Аранбуру из команды Caja Rural - Seguros RGA (+0.03), который в финишном створе опередил другого испанца Фернандо Барсело (Euskadi Basque Country - Murias).

Видео - Жилбер выиграл 12-й этап, в общем зачете лидирует Роглич 06:46

В общем зачете лидирует словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo - Visma (44:52.08), вторым идет испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +1.52), третьим – колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana Pro Team, +2.11).

13-й этап «Вуэльты» пройдет по горной местности в пятницу от Бильбао до Лос-Мачукоса, его протяженность составит 166,4 км.

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