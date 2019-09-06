Getty Images

Погачар выиграл 13-й этап, в генерале по-прежнему лидирует Роглич

Погачар выиграл 13-й этап, в генерале по-прежнему лидирует Роглич
Eurosport

1 час назад

Словенцы оккупировали первое и второе места на 13-м этапе.

Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates) победил на 13-м этапе «Вуэльты Испании».

Погачар преодолел дистанцию 166,4 км за 4 часа 28 минут и 26 секунд. Вторым финишировал его соотечественник Примож Роглич (Jumbo-Visma), третьим – француз Пьер-Роже Лятур (AG2R La Mondiale).

Видео - Главное из 13-го этапа «Вуэльты»

02:34
  • Роглич остался лидером генерала – словенец довел преимущество над испанцем Алехандро Вальверде (Movistar) до 2 минут и 25 секунд.
  • Третье место в общем зачете занимает Погачар, отстающий от Роглича на 3 минуты и 1 секунду.

Высотная камера на «Вуэльте» случайно выхватила на одной из крыш плантации марихуаны

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Вуэльта

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте