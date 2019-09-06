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Погачар выиграл 13-й этап, в генерале по-прежнему лидирует Роглич
Словенцы оккупировали первое и второе места на 13-м этапе.
Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates) победил на 13-м этапе «Вуэльты Испании».
Погачар преодолел дистанцию 166,4 км за 4 часа 28 минут и 26 секунд. Вторым финишировал его соотечественник Примож Роглич (Jumbo-Visma), третьим – француз Пьер-Роже Лятур (AG2R La Mondiale).
- Роглич остался лидером генерала – словенец довел преимущество над испанцем Алехандро Вальверде (Movistar) до 2 минут и 25 секунд.
- Третье место в общем зачете занимает Погачар, отстающий от Роглича на 3 минуты и 1 секунду.
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