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Беннет покорил 14-й этап, красная майка осталась у Роглича
Большая часть Гранд-тура уже позади.
Ирландский велогонщик Сэм Беннет (BORA-hansgrohe) выиграл 14-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании».
Спортсмены преодолели дистанцию 188 км между городами Сан-Висенте-де-ла-Баркера и Овьедо. Беннет на финишной прямой обошел аргентинца Максимилиано Рикедзе (Deceuninck-Quick Step). Третье место в гонке занял бельгиец Тош ван дер Санде из команды Lotto Soudal.
- Лидером генерала остался словенец Примож Роглич.
- Второе место в общем зачете занимает испанец Алехандро Вальверде, третье – соотечественник Роглича Тадей Погачар.
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