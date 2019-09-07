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Беннет покорил 14-й этап, красная майка осталась у Роглича

Беннет покорил 14-й этап, красная майка осталась у Роглича
Eurosport

7 мин. назад

Большая часть Гранд-тура уже позади.

Ирландский велогонщик Сэм Беннет (BORA-hansgrohe) выиграл 14-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании».

Спортсмены преодолели дистанцию 188 км между городами Сан-Висенте-де-ла-Баркера и Овьедо. Беннет на финишной прямой обошел аргентинца Максимилиано Рикедзе (Deceuninck-Quick Step). Третье место в гонке занял бельгиец Тош ван дер Санде из команды Lotto Soudal.

  • Лидером генерала остался словенец Примож Роглич.
  • Второе место в общем зачете занимает испанец Алехандро Вальверде, третье – соотечественник Роглича Тадей Погачар.

Ядерный финиш четвертого этапа, энергии которого хватит на несколько АЭС

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