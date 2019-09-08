Getty Images
Касс выиграл 15-й этап «Вуэльты»
Примож Роглич остался во главе общего зачета.
15-й этап «Вуэльты» протяженностью 159 километров прошел по маршруту Тинео – Альто-дель-Асебо. Победу одержал американский велогонщик Зепп Касс, представляющий команду Team Jumbo – Visma.
Вторым на финише оказался португалец Рубен Геррейру из Katusha-Alpecin, тройку призеров замкнул британский гонщик Тао Джогеган Харт из Team INEOS.
Генеральную классификацию по-прежнему возглавляет словенец Примож Роглич из Team Jumbo – Visma.
- 9 сентября пройдет 16-й этап Правия – Пуэрто де ла Кубилья.
- Участники преодолеют 155 км.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте