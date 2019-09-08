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Касс выиграл 15-й этап «Вуэльты»

Касс выиграл 15-й этап «Вуэльты»
Eurosport

2 ч. назад

Примож Роглич остался во главе общего зачета.

15-й этап «Вуэльты» протяженностью 159 километров прошел по маршруту Тинео – Альто-дель-Асебо. Победу одержал американский велогонщик Зепп Касс, представляющий команду Team Jumbo – Visma.

Вторым на финише оказался португалец Рубен Геррейру из Katusha-Alpecin, тройку призеров замкнул британский гонщик Тао Джогеган Харт из Team INEOS.

Генеральную классификацию по-прежнему возглавляет словенец Примож Роглич из Team Jumbo – Visma.

  • 9 сентября пройдет 16-й этап Правия – Пуэрто де ла Кубилья.
  • Участники преодолеют 155 км.
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