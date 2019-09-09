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Фульсан выиграл 16-й этап «Вуэльты», Роглич везет Вальверде почти 3 минуты в тотале
Концовка все ближе.
Датский гонщик команды Astana Якоб Фульсан выиграл 16-й этап веломногодневки «Вуэльта», проходивший по маршруту Правия – Альто де Ла Кубилья.
Вторым стал британец Тао Харт (INEOS), отставший на 22 секунд. Третьим с отставанием в 40 секунд стал Луис Леон Санчес (Astana).
- Общий зачет продолжает возглавлять Примож Роглич. Алехандро Вальверде отстает на 2 минуты 48 секунд.
- 17-й этап пройдет по маршруту Аранда-де-Дуэро – Гвадалахара, его протяженность – 219 км.
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