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Жилбер выиграл 17-й этап «Вуэльты», Роглич все еще возглавляет общий зачет

Жилбер выиграл 17-й этап «Вуэльты», Роглич все еще возглавляет общий зачет
Eurosport

53 мин. назад

Заруба длиной в 219 километров.

Бельгиец Филипп Жилбер выиграл 17-й этап шоссейной веломногодневки «Вуэльта», которая проходит в Испании.

37-летний гонщик из команды Deceuninck - Quick-Step проехал 219 км из Аранда-де-Дуэро до Гвадалахары за 4 часа 20 минут 15 секунд. Он опередил ирландца Сэма Беннета (Bora-Hansgrohe) и француза Реми Каванью (Deceuninck - Quick-Step). Жилбер вырвал победу на финишной прямой.

Видео - Жилбер выиграл 17-й этап «Вуэльты», Роглич все еще возглавляет общий зачет

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  • В общем зачете по-прежнему лидирует словенец Примож Роглич, следом с отставанием в 2 минуты 24 секунды расположились Наиро Кинтана из Колумбии и Алехандро Вальверде из Испании.
  • Всего многодневка насчитывает 21 этап.

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