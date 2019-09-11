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Жилбер выиграл 17-й этап «Вуэльты», Роглич все еще возглавляет общий зачет
Заруба длиной в 219 километров.
Бельгиец Филипп Жилбер выиграл 17-й этап шоссейной веломногодневки «Вуэльта», которая проходит в Испании.
37-летний гонщик из команды Deceuninck - Quick-Step проехал 219 км из Аранда-де-Дуэро до Гвадалахары за 4 часа 20 минут 15 секунд. Он опередил ирландца Сэма Беннета (Bora-Hansgrohe) и француза Реми Каванью (Deceuninck - Quick-Step). Жилбер вырвал победу на финишной прямой.
- В общем зачете по-прежнему лидирует словенец Примож Роглич, следом с отставанием в 2 минуты 24 секунды расположились Наиро Кинтана из Колумбии и Алехандро Вальверде из Испании.
- Всего многодневка насчитывает 21 этап.
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