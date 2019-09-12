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Игита взял 18-й этап «Вуэльты». Он самый молодой колумбиец, выигравший этап Гран-тура

Игита взял 18-й этап «Вуэльты». Он самый молодой колумбиец, выигравший этап Гран-тура
Eurosport

46 мин. назад

До финиша веломногодневки осталось всего ничего – 4 этапа.

Колумбиец Серхио Игита из команды EF Education First выиграл 18-й этап престижной веломногодневки «Вуэльта Испании».

Второй результат показал словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), уступивший Игите 15 секунд. Третье место занял испанец Алехандро Вальверде (Movistar).

  • 22-летний Игита стал самым молодым колумбийцем, который выиграл этап Гранд-тура.
  • Лидером общего зачета за 4 этапа до финиша остался Роглич.

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