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Игита взял 18-й этап «Вуэльты». Он самый молодой колумбиец, выигравший этап Гран-тура
До финиша веломногодневки осталось всего ничего – 4 этапа.
Колумбиец Серхио Игита из команды EF Education First выиграл 18-й этап престижной веломногодневки «Вуэльта Испании».
Второй результат показал словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), уступивший Игите 15 секунд. Третье место занял испанец Алехандро Вальверде (Movistar).
- 22-летний Игита стал самым молодым колумбийцем, который выиграл этап Гранд-тура.
- Лидером общего зачета за 4 этапа до финиша остался Роглич.
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