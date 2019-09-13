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Каванья выиграл 19-й этап «Вуэльты», до финиша – рукой подать
Развязка уже вот-вот.
Француз Реми Каванья из команды Deceuninck - Quick Step стал победителем 19-го этапа престижной веломногодневки «Вуэльта Испании».
Каванья прошел дистанцию 165,2 км за 3 часа, 43 минуты и 34 секунды. Вторым финишировал ирландец Сэм Беннет (BORA - hansgrohe), отставший от Каваньи на 5 секунд. Третье место занял представитель Чехии Зденек Штыбар (Deceuninck - Quick Step, +0:08).
- Лидером общего зачета остался словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
- Следующий этап «Вуэльты» пройдет завтра, 14 сентября. Гонщики преодолеют дистанцию 189 км.
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