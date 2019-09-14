Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates выиграл 20-й этап престижной веломногодневки «Вуэльта Испании».

Вторым к финишу пришел испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar, отставший от Погачара на одну минуту и 32 секунды, третьим – поляк Рафал Майка (BORA – Hansgrohe; то же отставание). Участники преододелил 189 км.

Лидером общего зачета остался словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), который за один этап до финиша опережает ближайшего преследователя (Вальверде) на 2 минуты и 33 секунды.

Последний 21-й этап «Вуэльты»-2019 пройдет 15 сентября.

Участники проедут 105,6 км.

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