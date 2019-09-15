«Вуэльта»-2019 завершилась финишем в Мадриде в рамках 21-го этапа. Заключительный этап остался за голландским велогонщиком команды Deceuninck – Quick-Step Фабио Якобсеном.

Вторым финишировал ирландец Сэм Беннет (Bora–Hansgrohe), тройку замкнул поляк Симон Сайнок (CCC Team).

Главным триумфатором вечера стал словенский гонщик Примож Роглич из команды Team Jumbo – Visma. 29-летний спортсмен выиграл первый «Гранд-тур» в карьере и стал первым словенцем, которому это удалось.

Вторым в тотале стал чемпион «Вуэльты»-2009 Алехандро Вальверде.

Ранее Роглич стал первым словенцем, завершившим «Гранд-тур» в тройке (третье место на «Джиро»-2019).

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