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Роглич выиграл «Вуэльту», Фабио Якобсен – последний этап
Первый словенский триумф на таком уровне.
«Вуэльта»-2019 завершилась финишем в Мадриде в рамках 21-го этапа. Заключительный этап остался за голландским велогонщиком команды Deceuninck – Quick-Step Фабио Якобсеном.
Вторым финишировал ирландец Сэм Беннет (Bora–Hansgrohe), тройку замкнул поляк Симон Сайнок (CCC Team).
Главным триумфатором вечера стал словенский гонщик Примож Роглич из команды Team Jumbo – Visma. 29-летний спортсмен выиграл первый «Гранд-тур» в карьере и стал первым словенцем, которому это удалось.
- Вторым в тотале стал чемпион «Вуэльты»-2009 Алехандро Вальверде.
- Ранее Роглич стал первым словенцем, завершившим «Гранд-тур» в тройке (третье место на «Джиро»-2019).
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