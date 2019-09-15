21 этап супермногодневки «Вуэльта»-2019 по испанским дорогам позади: триумфатором стал словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo – Visma. 29-летний спортсмен выиграл первый «Гранд-тур» в карьере и стал первым словенцем, которому это удалось В общем зачете он привез Алехандро Вальверде более двух минут.

Но Примож мог царствовать в другом спорте и в другое время года: он начинал спортивную карьеру в прыжках на лыжах с трамплина и начинал крайне успешно – вот его профиль на сайте FIS. В 2007 году Роглич стал чемпионом мира среди юниоров в командном первенстве – с ним в четверке выступал Юрий Тепеш, победитель этапов Кубка мира и призер чемпионата мира.

У словенцев богатые традиции в прыжках, а Планица регулярно принимает чемпионаты мира по полетам. С Планицей у Роглича связаны неприятные воспоминания: он страшно упал на глазах домашней публики и до сих пор вспоминает этот случай. 15 марта 2017 года он написал:

«10 лет назад я сильно разбился на домашнем полетном трамплине в Планице. Меньше чем за месяц до этого мы стали чемпионами мира среди юниоров, и я был уверен, что это главная цель в моей жизни. Сейчас я бы не сказал, что этот прыжок решил мою карьеру, я потом соревновался еще четыре или пять лет. Но, оглядываясь назад, я благодарен за тот опыт, который получил как прыгун с трамплина, и благодарен судьбе за второй шанс в качестве велосипедиста. Оба вида спорта дали мне понять, что как бы сильно ты не падал на землю, всегда нужно встать и идти дальше».

В прыжках у Роглича не получилось добраться до мирового уровня: он выступал только на Континентальном кубке и не отобрался на Кубок мира. Последний официальный старт в прыжках датирован январем 2011 года, а вскоре Примож подписал контракт со словенской профессиональной велокомандой Adria Mobil.

Велоспорт обычно сравнивают с лыжными гонками – в обоих видах есть многодневки, команды часто работают на лидеров. Но у Роглича был безболезненный переход из прыжков: он быстро адаптировался, выиграл этап на Туре Азербайджана, стал победителем однодневной гонки «Хорватия – Словения».

2015 год стал переломным: Тур Азербайджана достался Рогличу полностью, как и Тур Словении. Он демонстрировал хорошие результаты и в других гонках – особенно горных. Его заметила нидерландская команда Jumbo – Visma из мирового тура, за которую он выступает по сей день.

Примож РогличGetty Images

Роглич проявил себя не только горняком, но и раздельщиком: подписав контракт с голландцами, он был первым и вторым на разделках «Джиро д'Италия». Он был десятым в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде 2016 года в Рио и стал серебряным призером чемпионата мира в индивидуальной гонке.

«Вуэльта»-2019 стала главной победой Роглича: он добавил ее в ряд к Туру Романдии, Тиррено – Адриатик, Туру Страны Басков и Туру ОАЭ. Примож выиграл только один этап, десятый, но в большинстве других гонок был настолько близко, что удержал преимущество. Осталось покорить «Тур де Франс». Летом у Роглича родился сын, и это явно стало необходимой мотивацией к новым победам.

Роглич выиграл «Вуэльту», Фабио Якобсен – последний этап

Качай приложение Eurosport для iOS или Android