Третий и последний гранд-тур сезона сулит серьезные разборки велосипедистов-шоссейников. «Вуэльта» – 23 профессиональные команды и 21 гонка по испанским дорогам. Общая протяженность дистанции – более 3 тысяч километров. Спортсмены преодолеют 11 среднегорных этапов, 6 равнинных, 2 равнинных с финишем в гору, а также проедут 2 индивидуальные гонки.

Из-за пандемии маршрут ограничен границами Испании. Неофициальное название турнира 2021 года – Вуэльта кафедральных соборов. Многодневка начнется возле собора в Бургосе и завершится у собора Сантьяго-де-Компостела.

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Любишь велики и хочешь почувствовать себя легендой «Тур де Франс»? 4 сентября в День Города пройдет гонка по самому красивому маршруту Москвы! Регистрируйся , выбери одну из трех дистанций (20 км, 45 км или 90 км) и готовься выйти на старт!

Условия очень простые: нужно быть старше 18, в экипировке и иметь медицинскую справку. Больше подробностей ищи на официальном сайте соревнования.

Кто выступит?

На старт заявлены 23 профессиональные команды, но пока не все огласили окончательные составы. Из неожиданностей – отсутствие действующего и двукратного чемпиона «Тур де Франс» Тадея Погачара. «Я снова на велосипеде после нескольких потрясающих недель. Немного отдохнул после Токио. С командой мы, к сожалению, решили, что я не поеду «Вуэльту», – заявил словенец, выигравший бронзу Олимпиады.

В деле – его конкурент Примож Роглич, а также Эган Берналь, Гийом Мартен, Алехандро Вальверде. «Вуэльту» проедут гонщики из России – это Павел Сиваков, представляющий команду INEOS Grenadiers, и Александр Власов из Astana – Premier Tech. Казахстан представят Андрей Зейц (BikeExchange) и Юрий Натаров – сокомадник Власова.

Павел Сиваков Фото: Getty Images

Расписание

(по московскому времени)

14 августа, 1 этап

Бургос – Бургос, 7,1 км – 18:11

15 августа, 2 этап

Калеруэга – Бургос, 166,7 км – 14:38

16 августа, 3 этап

Санто Доминго де Силос – Эспиноза де лос Монтерос, 202,8 км – 13:18

17 августа, 4 этап

Эль Бурго де Осма – Молина де Арагон, 163,9 км – 14:47

18 августа, 5 этап

Таранкон – Альбасете, 184,4 км – 14:13

19 августа, 6 этап

Рекена – Альто де ла Монтана, 158,32 км – 14:55

20 августа, 7 этап

Гандиа – Аликанте, 152 км – 14:30

21 августа, 8 этап

Санта Пола – Ла Манга дель Мар Менор, 173,7 км – 14:34

22 августа, 9 этап

Пуэрто Люмбрерас – Альто де Велефик, 188 км – 13:08

24 августа, 10 этап

Рокетас де Мар – Ринкон де ла Виктория, 189 км – 13:47

25 августа, 11 этап

Антекера – Вальдепеньяс де Хаен, 133,6 км – 15:15

26 августа, 12 этап

Хаен – Кордоба, 175 км – 14:14

27 августа, 13 этап

Бельмез – Виллануэва де ла Серена, 203,7 км – 13:32

28 августа 14 этап

Дон Бенито – Пико Виллуэркас, 165,7 км – 14:02

29 августа, 15 этап

Навалморал де ла Мата – Эль Баррако, 197,5 км – 12:52

31 августа, 16 этап

Ларедо – Санта Круз де Безана, 180 км – 14:00

1 сентября, 17 этап

Ункера – Лагос де Ковадонга, 185,8 км – 13:21

2 сентября, 18 этап

Салас – Алту д'Эль Гамонитейру, 162,6 км – 14:07

3 сентября, 19 этап

Тапиа – Монфорте де Лемос, 191,2 км – 13:29

4 сентября, 20 этап

Санхенхо – Кастро де Эрвилль, 202,2 км – 13:03

5 сентября, 21 этап

Падрон – Сантьяго де Компостела, 33,8 км – 17:29

Где смотреть

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