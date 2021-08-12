Третий и последний гранд-тур сезона сулит серьезные разборки велосипедистов-шоссейников. «Вуэльта» – 23 профессиональные команды и 21 гонка по испанским дорогам. Общая протяженность дистанции – более 3 тысяч километров. Спортсмены преодолеют 11 среднегорных этапов, 6 равнинных, 2 равнинных с финишем в гору, а также проедут 2 индивидуальные гонки.
Из-за пандемии маршрут ограничен границами Испании. Неофициальное название турнира 2021 года – Вуэльта кафедральных соборов. Многодневка начнется возле собора в Бургосе и завершится у собора Сантьяго-де-Компостела.
Велоспорт
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Любишь велики и хочешь почувствовать себя легендой «Тур де Франс»? 4 сентября в День Города пройдет гонка по самому красивому маршруту Москвы! Регистрируйся, выбери одну из трех дистанций (20 км, 45 км или 90 км) и готовься выйти на старт!
Условия очень простые: нужно быть старше 18, в экипировке и иметь медицинскую справку. Больше подробностей ищи на официальном сайте соревнования.
Кто выступит?
На старт заявлены 23 профессиональные команды, но пока не все огласили окончательные составы. Из неожиданностей – отсутствие действующего и двукратного чемпиона «Тур де Франс» Тадея Погачара. «Я снова на велосипеде после нескольких потрясающих недель. Немного отдохнул после Токио. С командой мы, к сожалению, решили, что я не поеду «Вуэльту», – заявил словенец, выигравший бронзу Олимпиады.
В деле – его конкурент Примож Роглич, а также Эган Берналь, Гийом Мартен, Алехандро Вальверде. «Вуэльту» проедут гонщики из России – это Павел Сиваков, представляющий команду INEOS Grenadiers, и Александр Власов из Astana – Premier Tech. Казахстан представят Андрей Зейц (BikeExchange) и Юрий Натаров – сокомадник Власова.
Павел Сиваков
Фото: Getty Images
Расписание
(по московскому времени)
14 августа, 1 этап
Бургос – Бургос, 7,1 км – 18:11
15 августа, 2 этап
Калеруэга – Бургос, 166,7 км – 14:38
16 августа, 3 этап
Санто Доминго де Силос – Эспиноза де лос Монтерос, 202,8 км – 13:18
17 августа, 4 этап
Эль Бурго де Осма – Молина де Арагон, 163,9 км – 14:47
18 августа, 5 этап
Таранкон – Альбасете, 184,4 км – 14:13
19 августа, 6 этап
Рекена – Альто де ла Монтана, 158,32 км – 14:55
20 августа, 7 этап
Гандиа – Аликанте, 152 км – 14:30
21 августа, 8 этап
Санта Пола – Ла Манга дель Мар Менор, 173,7 км – 14:34
22 августа, 9 этап
Пуэрто Люмбрерас – Альто де Велефик, 188 км – 13:08
24 августа, 10 этап
Рокетас де Мар – Ринкон де ла Виктория, 189 км – 13:47
25 августа, 11 этап
Антекера – Вальдепеньяс де Хаен, 133,6 км – 15:15
26 августа, 12 этап
Хаен – Кордоба, 175 км – 14:14
27 августа, 13 этап
Бельмез – Виллануэва де ла Серена, 203,7 км – 13:32
28 августа 14 этап
Дон Бенито – Пико Виллуэркас, 165,7 км – 14:02
29 августа, 15 этап
Навалморал де ла Мата – Эль Баррако, 197,5 км – 12:52
31 августа, 16 этап
Ларедо – Санта Круз де Безана, 180 км – 14:00
1 сентября, 17 этап
Ункера – Лагос де Ковадонга, 185,8 км – 13:21
2 сентября, 18 этап
Салас – Алту д'Эль Гамонитейру, 162,6 км – 14:07
3 сентября, 19 этап
Тапиа – Монфорте де Лемос, 191,2 км – 13:29
4 сентября, 20 этап
Санхенхо – Кастро де Эрвилль, 202,2 км – 13:03
5 сентября, 21 этап
Падрон – Сантьяго де Компостела, 33,8 км – 17:29
Где смотреть
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