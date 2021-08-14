Первый этап веломногодневки «Вуэльта Испании» выиграл словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.
Словенец преодолел 7,1 км первого этапа с раздельным стартом за 8:32. Вторым стал Алекс Аранбуру, представляющий команду Astana, третьим – Ян Тратник (Bahrain-Victorious).
Русский спортсмен Александр Власов из команды Astana показал десятое время, его соотечественник Павел Сиваков (INEOS) – 23-й.
Вуэльта
Русские участники, гонки вокруг соборов. Все о «Вуэльте»-2021
- Роглич уже дважды выигрывал испанскую «Вуэльту»: в 2019 и 2020 году.
- Второй этап «Вуэльты» состоится 15 августа в 14:40 по мск.
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